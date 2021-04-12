"В КР опять убили краснокнижного медведя-эндемика. Реакции общества - ноль"

Опять убили Тянь-Шаньского белокоготного медведя занесенного в Красную книгу. Реакции общества - ноль, как и недавно, когда убили медведицу с медвежонком, написал в соцсетях историк из Каракола под ником Eleri Bitikci.

- Между тем, белокоготный медведь - это эндемик, он есть только здесь у нас в горах. Он мог бы стать нашей кыргызской пандой. Адыгине смотрите, вот голова вашего брата, вот шкура вашего брата, потому что Адыг - на древнекыргызском "медведь". Адыгине - это "мать медведица" (или братишка-медведь). В Кочкоре есть надпись на битике, где написано "Мое геройское имя Адык" (медведь)? - написал кыргызстанец.

То, что в стране происходит экоцид, согласились и другие пользователи:

Напомним, в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержан гражданин, перевозивший в сумке шкуру медведя. Об этом сообщил изданию Turmush глава Джалал-Абадского представительства Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Турат Сатимбаев.

По его данным, медведь был убит в горах села Кызыл-Ункур.

Представителями вышеуказанного департамента был задержан уроженец этого же села Э.Ж., 1971 года рождения.

"Данный факт был передан в УВД Джалал-Абадской области. В соответствии с постановлением правительства КР от 3 мая 2013 года № 224 (с изменениями и дополнениями от 7 декабря 2020 года № 595) исковая давность по одному медведю составляет 1 000 000 сомов. Бурый медведь занесен в Красную книгу Кыргызстана", - проинформировал он.

В Джалал-Абадской области с осенней переписи осталось 234 медведя.

Интересно, почему представители НПО до сих пор не вышли на площадь с требованием о привлечении к ответственности браконьеров, снятии с должности главы Джалал-Абаской области и ужесточении ответственности за уничтожение экологии и браконьерство? А все потому, что денег на это не выделяют, а если и выделяют, то крайне мало...