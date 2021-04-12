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"Вы обманули медиков! Обманули их детей!". В КР назревает новый скандал

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- Виктория Гунгер
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Это мошенничество! В самый разгар трагедии в июле, чтобы снизить напряжённость в погибающей, но не отступившей перед вирусом медицинской среде громко обещали и под рукоплескания "раздали" обещанные квартиры самым-самым единогласно коллективами отобранным медикам - врачу "первички" и медсестре инфекционной больницы Бишкека и обманули! Просто взяли и "заныкали" две квартиры, написала в соцсетях известный медконсультант Бермет Баркытобасова.

По ее словам три строительные компании, зачем так сделали, задалась вопросом Барыктобасова. Вот полный текст ее поста. (Стилистика сохранена - прим.ред.).

"Пошли на сговор с Минздравом? Пропиарились за счёт "краснозонников", и ушли на выборы, или куда? Где совесть, ауу?

У этих медиков других возможностей получить жилье нет. Вы их обманули! Обманули их детей, обманули всех медиков!

Живите с этим!

А две квартиры достались соцработникам Минздрава, не "краснозонникам".

Вот вам и письмо Президенту Садыру Нуркожоевичу Жапарову от 31 января 2021 года и честный отбор, и прошла жеребьевку получить 1-комнатную квартиру как крап-красная краснозонница !

В ответ - дырка от бублика !

А теперь, посмотрите, кого обманули:

Асылкуль Уразбаева, старшая медсестра, 36 лет, 17 лет работает в РКИБ Бишкек. Девчонкой пришла сразу после медучилища.

С начала ковида не покидала больницу в красной зоне. Год живёт в больнице, участвуя с коллегами в борьбе против ковид, спасая жителей столицы и страны. Все деньги отправляет матери и двум дочкам -10 и 13 лет, в Тогуз-Торо, Казарман. Сама не потянула прокормить детей в городе, отправила к матери, а сердце болит. Своего жилья нет в помине. Живёт в общежитии или по квартирам. Получая 7000 сом, 5000 сом отдавала за квартиру

Мать болеет, но смотрит за девочками и другими внуками.

Всю сознательную жизнь в системе здравоохранения. Это она, вторая кандидатура на квартиру, прошедшая отбор и выигравшая жеребьевку! И тоже не получила квартиру !!!

Руководству больницы стыдно в глаза смотреть, дали надежду, вся больница участвовала в голосовании, а тут Минздрав

"отказал". Отказ не письменный, устный. Якобы у нее всего два ребенка несовершеннолетних. А им нужны многодетные матери-одиночки, и чтобы инвалиды были ... Понятно? Понятно, какая принципиальная комиссия в Минздраве собралась?

Как таких мать родила?

А зачем тогда надо было пиариться за счёт "краснозонников"?

Конкурс звучал, что квартиры выделяют медикам, кто в июле спасал город, рискуя собственной жизнью! Запрашивали для комиссии справку с госрегистра, автобиографию, стаж работы, ходатайство с места работы ... Коллективы радовались за своих ! Номинантки прыгали от счастья ..

РКИБ, Нацгоспиталь, 6 больница и ЖД больница участвовали в жеребьёвке, 20 ЦСМ г. Бишкек, скорая помощь,

ЦСМ 5, Эльмира врач, РКИБ, Асылкуль, медсестра ...выиграв ... пролетели ! Про скорую вообще не слышно!"

Они написали письма на имя Садыра Жапарова с просьбой разобраться с происходящим.

Кыргызстанцы назвали в соцсетях позором происходящее. Названы и те, кто обманул врачей:

Напомним, вот видео обещаний Наримана Тюлеева:

А вот такое обещания давала и компаний Capstroy.kg:

http://capstroy.kg/news/capstroykg-podarit-kvartiru-mediczinskomu-rabotniku/


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URL: https://www.vb.kg/399547
Теги:
коррупция, строительство, Кыргызстан, медицина, медики
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