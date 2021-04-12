Асхат Осмонов: Из-за давления людей Максата Мамытканова я попал в больницу

Советник мэра Бишкека Асхат Осмонов заявил, что он со стороны людей экс-вице-премьера Максата Мамытканова подвергся моральному давлению и по этой причине лежит в больнице. Его видеообращение появилось в соцсетях и СМИ.

"После октябрьских событий я по причине стресса 20 дней лежал в больнице. Потом я начал работать в мэрии Бишкека, где также пришлось пережить различные стрессовые ситуации, из-за чего я вновь оказался в больнице. Как говорится, не ищи врагов далеко. Последним толчком моего нахождения в больнице послужило давление со стороны окружения Максата Мамытканова", - сказал он.