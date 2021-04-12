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Приложение "ДИЛГИРИМ" для детей с нарушением слуха доступно на Google Play

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- ВБ
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Мобильное приложение "ДИЛГИРИМ" на кыргызском и русском языках теперь доступно для скачивания на Google Play. Оно представляет из себя картинное пособие по развитию речи для 1 класса школ, где обучаются дети с нарушением слуха, и которое позволит им в более быстрой, легкой и увлекательной форме осваивать учебный материал.

Приложение разработано Общественным Фондом "Technoland" при поддержке ПРООН и ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике и является дополнением к учебнику "Дилгир-1". Над созданием приложения ОФ "Technoland" работал совместно с методическим советом Специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей г. Бишкек.

Двуязычное приложение обладает потенциалом для улучшения образовательных возможностей и позволяет детям с нарушениями слуха легче преодолеть коммуникационные препятствия и ускорить процесс обучения. Главным преимуществом этого цифрового инструмента является то, что он разработан на русском и кыргызском языках. Ранее обучение проходило только на русском языке и это было обусловлено тем, что на всем постсоветском пространстве использовался лишь русский жестовый язык, русский дактиль и учебники на русском языке. Однако большинство детей с нарушением слуха в Кыргызстане – кыргызской национальности. Незнание слов на родном языке в совокупности с сенсорным нарушением приводит к обособленности таких детей в обществе, отдаляет от семьи и близких.

Особенно в обучении на кыргызском языке нуждаются дети с нарушением слуха в регионах страны. И в конце марта разработчики "ДИЛГИРИМ" ознакомили с данным приложением сотрудников Специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей в городе Кара-Суу во время семинара.

"ДИЛГИРИМ" состоит из пяти разделов, включающих в себя флеш-карты по указанным темам, сопровождаемые дактилем, и интерактивные игры для проверки уровня усвоения каждой темы и закрепления пройденного материала. В нем также предусмотрено голосовое сопровождение слов для подключения остаточного слуха у слабослышащих детей.

Как отмечает председатель ОФ "Technoland" Рена Султангазиева, на мероприятии была продемонстрирована работа приложения. "Мы показали, как работает приложение и родителям детей с нарушением слуха, чтобы дети также на дому могли заниматься с его помощью и закреплять пройденный материал. К тому же приложение работает офлайн и детям не потребуется наличие интернета, что особенно актуально для жителей регионов", - рассказала специалист.

Отметим, что данная инициатива является продолжением проекта "Inno KG", реализованного ПРООН и ЮНИСЕФ в 2020 году. Ранее в его рамках были разработаны три мобильных приложения "Моя семья", "Мой мир" и "Арифметика" на базе дошкольной образовательной программы.


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URL: https://www.vb.kg/399552
Теги:
дети, инвалиды, Кыргызстан
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