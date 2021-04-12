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В Китае опровергли заявления о "низкой эффективности" своих вакцин

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Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, отвечающий за медицинские вопросы, опроверг заявления о "низкой эффективности" китайских вакцин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Global Times.

Высокопоставленный китайский чиновник назвал полным непониманием заявления СМИ и пользователей социальных сетей, что он якобы "признал" низкую эффективность китайских вакцин. Он подчеркнул, что так как мир впервые столкнулся с COVID-19, существует множество научных проблем, которые необходимо изучить, когда дело доходит до вакцинации, и он всего лишь предложил научный подход к проблеме.

"Есть много научных вопросов, которые необходимо решить", - сказал Гао.

По его словам, подобные публикации сбивают с толку научное видение, которое он предлагает для повышения эффективности вакцин. Гао Фу предложил научное видение, где для повышения эффективности можно было бы использовать корректировку процедур вакцинации и последовательную прививку различных типов вакцин.

"Уровень защиты всех вакцин в мире иногда высок, а иногда низок. Как повысить их эффективность - это вопрос, который должен быть рассмотрен учеными всего мира. В этой связи я предлагаю рассмотреть возможность корректировки процесса вакцинации, например, количества доз и интервалов, а также принятия последовательной вакцинации различными типами вакцин", - пояснил Гао.

Он также предложил научное видение, где для повышения эффективности можно было бы использовать последовательную прививку различных типов вакцин и корректировку процедур вакцинации.

"Все процедуры вакцинации были основаны на предыдущих экстраполяциях прививки других вирусных вакцин, и эта экстраполяция работала довольно хорошо. Но в будущем, если нам понадобится что-то улучшить, мы можем внести коррективы, основываясь на характеристиках нового коронавируса и ситуации с вакцинацией", - подчеркнул он.

Гао призвал людей сделать прививку, поскольку преимущества вакцинации намного перевешивают риски.

"Вакцины должны использоваться справедливо, и мир должен делиться вакцинами. Если мир не будет делиться вакцинами, вирус не остановиться", - заключил Гао.


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URL: https://www.vb.kg/399556
Теги:
вакцина, Китай
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