Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

В Санкт-Петербурге подрались выходцы из Кыргызстана и Тывы

226  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Массовая драка произошла ранним утром 12 апреля возле одного из ночных клубов Санкт-Петербурга. Участниками конфликта стали молодые граждане Кыргызстана и уроженцы Республики Тыва.

Как рассказали в Управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об инциденте поступила в полицию около 5 часов утра. Вместе со стражами порядка на место происшествия поспешили и врачи скорой помощи, поскольку сообщалось, что в руках у некоторых дерущихся есть ножи.

В результате четверых человек пришлось госпитализировать с ножевыми ранениями различной степени тяжести. Один из них, в возрасте 19-лет, получил удар ножом грудь, другой, 21-летний, - в живот, еще двое, в возрасте 18 и 22 лет, доставлены больницу с порезами рук.

Задержано около двадцати участников разбирательства, среди них - представители обеих конфликтующих сторон. По предварительным данным, конфликт возник в клубе, но затем перенесся на улицу и вылился в массовое столкновение.

Уже известно, что драка произошла из-за женщины. Правоохранители выясняют все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399559
Теги:
Россия, драка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  