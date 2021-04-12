В Санкт-Петербурге подрались выходцы из Кыргызстана и Тывы

Массовая драка произошла ранним утром 12 апреля возле одного из ночных клубов Санкт-Петербурга. Участниками конфликта стали молодые граждане Кыргызстана и уроженцы Республики Тыва.

Как рассказали в Управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация об инциденте поступила в полицию около 5 часов утра. Вместе со стражами порядка на место происшествия поспешили и врачи скорой помощи, поскольку сообщалось, что в руках у некоторых дерущихся есть ножи.

В результате четверых человек пришлось госпитализировать с ножевыми ранениями различной степени тяжести. Один из них, в возрасте 19-лет, получил удар ножом грудь, другой, 21-летний, - в живот, еще двое, в возрасте 18 и 22 лет, доставлены больницу с порезами рук.

Задержано около двадцати участников разбирательства, среди них - представители обеих конфликтующих сторон. По предварительным данным, конфликт возник в клубе, но затем перенесся на улицу и вылился в массовое столкновение.

Уже известно, что драка произошла из-за женщины. Правоохранители выясняют все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.