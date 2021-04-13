Капремонт улицы Койбагарова: местные жители просят убрать ларьки (фото)

Жители 4 микрорайона просят убрать ларьки, расположенные вдоль улицы Койбагарова. Тем более, что часть из них мешает проходящей здесь реконструкции дороги.

Как известно, улица Койбагарова вошла в первую очередь из списка магистралей, которые в текущем году будут капитально отремонтированы за счет китайского гранта в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Работы, к слову, осуществляет подрядчик из Поднебесной China Road and Bridge Corporation.

Дорожная артерия ремонтируется на всем протяжении от Жукеева-Пудовкина до Каралаева. Длина составляет 1,2 километра. Здесь планируется обновить проезжую часть, тротуары и ирригацию.

На улице уже полностью снят старый асфальт. Причем как на самой дороге, так и на большей части тротуаров. На отрезке Жукеева-Пудовкина – Юнусалиева ведется укладка грунтовой подушки под новое покрытие. А на участке Юнусалиева – Каралаева строители начали с рытья траншеи под лотки ирригации. Причем, их сначала уложили, но затем почему-то вытащили. Судя по тому, что траншея была немного засыпана, первоначальная ее глубина оказалась больше, чем нужно.

Параллельно ведется замена подземных коммуникаций, устанавливаются новые бетонные колодцы и шахты, где проходят трубы.

Однако есть и некоторые вопросы. В частности, напротив школы № 26 расположено несколько ларьков. Все они стоят на газоне, что уже порождает вопросы к тем чиновникам, кто выдавал бизнесменам разрешения на установку. Мало того, несколько торговых объектов залезли и на тротуар, и мешают прокладке ирригации. Это хорошо видно по тому, что траншея для лотков уперлась в киоски. Мало того, при сооружении крыльца владельцы одного из павильонов забетонировали живое дерево.

Сдвигать указанные объекты попросту некуда. Да к тому же жители этажки, возле которой они стоят, выступили против такого соседства. Люди просят мэрию демонтировать киоски и освободить газон.

Справка: Вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года. В ее рамках планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть.