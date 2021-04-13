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В Бишкеке около 360 человек прошли вакцинацию против КОВИД-19

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- Бакыт Басарбек
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В конце марта в столице начата вакцинация против КОВИД-19. За две недели привито порядка 360 человек, из них 295 медработников, более 20 преподавателей столичных школ, пожилые, старше 65 лет и военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тысяч доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина "Синофарм".

"Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Вакцинация будет проходить поэтапно.

• На первом этапе вакцинацию пройдут группы населения, которые находятся в зоне повышенного риска: пожилые лица старше 65 лет, медицинские работники, педагоги и персонал общеобразовательных организаций, военнослужащие и другие;

• На втором этапе будут прививаться горожане с хроническими заболеваниями;

• На третьем этапе будет проводиться вакцинация социально-уязвимых групп населения и дополнительно желающих.

Отметим, что в столице развернуты прививочные кабинеты в ОЦСМ четырех районов, ЦСМ №2 Ленинского района, ЦСМ №7 Первомайского района. Предусмотрены отдельные кабинеты для наблюдения пациентов после проведения вакцинации. Для медиков проведены обучающие семинары.

Перед вакцинацией заполняется информационный лист согласия, проводится осмотр врачом и предоставляется информация о вакцине и о его побочных проявлениях, также каждому горожанину выдается памятка и карта с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины и датой следующей вакцинации.

Все данные привитых заносятся в единую базу данных. Вакцинация проходит на добровольной основе.

Противопоказания к вакцинации:

• лица с острой формой заболевания и положительным результатом ПЦР;

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

• беременность и период грудного вскармливания;

• дети до 18 лет;

• аллергическая реакция на 1–е введение вакцины (анафилактический шок, судорожный синдром, температура).

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 546521, 546104", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/399568
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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