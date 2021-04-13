Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 100.62 - 101.82

Почти 2 тысячи фактов семейного насилия зарегистрировано в Бишкеке

45  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала года в Бишкеке зафиксировано почти 2 тысячи фактов семейного насилия. Об этом сообщил и.о. начальника ГУВД по городу Бишкеку Азамат Ногойбаев в ходе планерки в мэрии столицы.

По данным Ногойбаева, с начала года в городе совершено 1.957 фактов семейного насилия, на 64 случая меньше чем за аналогичный период прошлого года. Статистические данные показывают, что от насилия в семье пострадали больше всего женщины.

По данным управления соцразвития (УСР) столичной мэрии в ходе подворового обхода обследовано 3.559 семей, выявлено 346 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых проживают 646 детей.

На сегодняшний день функционируют центры по поддержке детей, в двух муниципальных реабилитационных учреждениях находится 71 ребенок.

В 2020 году в кризисные центры города обратились 648 женщин, пострадавших от семейного насилия. Буквально месяц назад при столичном муниципалитете был открыт центр помощи женщинам с детьми, пострадавших от семейного насилия – "Аялзат", который рассчитан на 50 мест. За последние две недели оказана помощь 8 женщинам с 11 детьми.

Азамат Ногойбаев отметил, что общественно-политическая ситуация в столице стабильная. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных преступлений и проступков снижено на 3.701 факт, количество раскрытых преступлений и проступков увеличилось на 950 больше, чем в прошлом году.  

Первый вице-мэр отметил, что подход к обеспечению безопасности горожан должен быть комплексным, система должна быть едина и развита в каждой городской службе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399570
Теги:
ГУВД, мэрия, семейное насилие, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  