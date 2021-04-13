Начался священный для мусульман месяц Рамазан

Сегодня, 13 апреля, начинается священный для мусульман месяц Рамазан, в течение которого верующие будут держать орозо – поститься в светлое время суток, от рассвета до заката.

Люди часто задаются вопросом – может ли нарушить пост ссора с человеком, неосторожное слово? Исламские богословы утверждают, что рамазан - это не только ограничение в пище, но и когда человек воздерживается от любого неугодного Всевышнему Аллаху деяния. Это считается тоже один из ключевых смыслов орозо.

В этом году установленный ДУМК с каждого человека фитр-садака составляет от 40 до 512 сомов.

Ночь Предопределения – с 8 на 9 мая. Первый день праздника Орозо айт – 13 мая.

Календарь орозо: