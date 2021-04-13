Госдеп США упрекнули за отказ от упоминания Гагарина

Посольство России в США заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло первого космонавта Земли Юрия Гагарина в посте о первом полете человека в космос.

В публикации американцев говорилось, что по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе.

Помимо отсутствия упоминания Гагарина, там не указывалось, что первая страна, отправившая человека в космос, - это СССР, а на прикрепленной фотографии был запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", - говорится в комментарии российского посольства.

В дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, совершившего 60 лет назад, в 1961 году, первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли.

В посольстве также рассказали "забывчивым коллегам", что они могут увидеть бюст Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне. Скульптуры Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

Вспомнили российские дипломаты и о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина, и о недавней отправке на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз", названном в честь первого космонавта Земли.

"Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - подытожили в посольстве.

Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года облетел Землю на корабле "Восток - 1", проведя в космическом пространстве больше 100 минут. На орбите он докладывал о своих ощущениях и проводил простые эксперименты - ел, пил и делал записи карандашом. Через несколько дней после возвращения космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

Источник: РИА новости