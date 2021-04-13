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В Беларуси прошли Дни кыргызского кино.

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- Евгений Денисенко
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С творчеством кыргызских кинематографистов смогли познакомиться жители Беларуси. Такая возможность предоставилась им в рамках Дней кыргызского кино, проходивших в Минске 9-11 апреля.

Эта культурная акция состоялась по инициативе посольства Кыргызстана в Беларус, при поддержке Министерства культуры РБ и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. В открытии дней приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси, творческой интеллигенции, общественности, деятели культуры, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Минске, представители творческой интеллигенции, кыргызские студенты.

С приветствиями к собравшимся в минском кинотеатре "Беларусь" обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов и начальник Управления по кинематографии Министерства культуры РБ Алексей Безуглый.

Глава дипмиссии КР отметил, что Дни кыргызского кино в Беларуси проходят уже не первый раз и направлены на укрепление двустороннего сотрудничества между обеими странами в области культуры.

"В этом году наше мероприятие посвящено 30-й годовщине независимости Кыргызской Республики и 80-летию со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, известного кинорежиссёра Болотбека Шамшиева", - подчеркнул посол.

Каждый раз, проводя Дни кыргызского кино, мы стараемся показать как можно больше новых фильмов. В этом году решили разнообразить жанры предлагаемых просмотру фильмов. Будет показан первый в истории Кыргызстана киномюзикл под названием "Песнь древа". Фильм уже отмечен многочисленными призами международных кинофестивалей и восемью национальными кинопремиями "Белый барс". В фильме много символизма, который сопровождается приятной музыкой. Сюжет органично насыщен национальными традициями, деталями быта кочевника. Это действительно красивый фильм, сделанный с большой любовью", - продолжил Ибраимов.

Он вкратце рассказал и о фильмах "Небесное кочевье" и "Алые маки Иссык-Куля", которые также вошли в программу этих дней.

В свою очередь Алексей Безуглый отметил, что сотрудничество между кыргызскими и белорусскими кинематографистами традиционно: "Практически ежегодно кыргызские фильмы принимают участие в наших кинофестивалях. Кыргызские фильмы дважды награждались призами Главы государства Беларуси "За гуманизм и духовность" по итогам международного кинофестиваля "Лiстапад" .

А ведущая мероприятия, заслуженная артистка Беларуси Ирина Нарбекова заявила, что кыргызские кинематографисты продолжают чтить традиции своего народа и создают фильмы, основанные на национальном колорите.


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URL: https://www.vb.kg/399584
Теги:
Беларусь, кино, посольство, Кыргызстан
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