Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 100.62 - 101.82

"В пакете были не деньги". В деле Курсана Асанова появились новые факты

766  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова, обвиненного также в злоупотреблении должностным положением во время кой-ташских событий, открылись новые обстоятельства. Об этом изданию govori.tv заявила его адвокат.

По ее словам, основной свидетель по этому делу дал показания.

- До этого свидетель в своих показаниях под давлением следователя написал, что в пакете были деньги. Теперь же он утверждает, что в пакете были банные принадлежности, - заявила сторона Курсана Асанова.

Напомним, в августе 2019 года в соцсетях появилось видео с комментариями, где говорится, что Курсан Асанов получил от бывшего президента Алмазбека Атамбаева пакет, в котором находились деньги и важные документы. В свою очередь сам экс-замминистра внутренних дел опроверг обвинения, что он якобы получил деньги от бывшего президента после того, как он сдался в Кой-Таше.

Позже Курсана Асанова сняли с должности с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия". В связи с этим Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399585
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  