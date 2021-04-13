"В пакете были не деньги". В деле Курсана Асанова появились новые факты

По делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова, обвиненного также в злоупотреблении должностным положением во время кой-ташских событий, открылись новые обстоятельства. Об этом изданию govori.tv заявила его адвокат.

По ее словам, основной свидетель по этому делу дал показания.

- До этого свидетель в своих показаниях под давлением следователя написал, что в пакете были деньги. Теперь же он утверждает, что в пакете были банные принадлежности, - заявила сторона Курсана Асанова.

Напомним, в августе 2019 года в соцсетях появилось видео с комментариями, где говорится, что Курсан Асанов получил от бывшего президента Алмазбека Атамбаева пакет, в котором находились деньги и важные документы. В свою очередь сам экс-замминистра внутренних дел опроверг обвинения, что он якобы получил деньги от бывшего президента после того, как он сдался в Кой-Таше.

Позже Курсана Асанова сняли с должности с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия". В связи с этим Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.