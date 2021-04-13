Специалисты стран СНГ учатся совместно противостоять природной стихии

Тренировку по обмену информацией об опасных природных явлениях провели представители гидрометеорологических служб вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Она прошла на базе Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны РФ.

Замысел тренировки, как сообщили в ведомстве, был разработан специалистами этого центра в тесном взаимодействии с коллегами из стран СНГ. Основной целью стало совершенствование информационного взаимодействия оперативно-прогностических органов вооруженных сил стран Содружества в рамках действующих международных договоров. А также - оказание взаимной помощи в вопросах предупреждения и оповещения о возникновении стихийных гидрометеорологических явлений.

В ходе тренировки были уточнены схемы связи, произведен обмен необходимой информацией, отработана готовность личного состава гидрометеорологических служб к совместным действиям при решении задач гидрометеорологического обеспечения.

"Учебные вопросы отработаны в полном объеме в соответствии с поставленными задачами и замыслом тренировки", - резюмировали в Минобороны РФ.

В нем также отметили, что такая тренировка является ежегодным мероприятием. И подчеркнули: "Постоянное совершенствование ее замысла отражает заинтересованность стран в развитии данного направления военного сотрудничества и является результатом конструктивного взаимодействия Секретариата Совета министров обороны государств СНГ и министерств обороны стран Содружества".

Итоги тренировки будут подробно обсуждены на заседании Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств СНГ при СМО Содружества, проведение которого запланировано на 21–22 апреля текущего года в Москве.