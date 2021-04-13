Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 100.62 - 101.82

Специалисты стран СНГ учатся совместно противостоять природной стихии

144  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тренировку по обмену информацией об опасных природных явлениях провели представители гидрометеорологических служб вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Она прошла на базе Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны РФ.

Замысел тренировки, как сообщили в ведомстве, был разработан специалистами этого центра в тесном взаимодействии с коллегами из стран СНГ. Основной целью стало совершенствование информационного взаимодействия оперативно-прогностических органов вооруженных сил стран Содружества в рамках действующих международных договоров. А также - оказание взаимной помощи в вопросах предупреждения и оповещения о возникновении стихийных гидрометеорологических явлений.

В ходе тренировки были уточнены схемы связи, произведен обмен необходимой информацией, отработана готовность личного состава гидрометеорологических служб к совместным действиям при решении задач гидрометеорологического обеспечения.

"Учебные вопросы отработаны в полном объеме в соответствии с поставленными задачами и замыслом тренировки", - резюмировали в Минобороны РФ.

В нем также отметили, что такая тренировка является ежегодным мероприятием. И подчеркнули: "Постоянное совершенствование ее замысла отражает заинтересованность стран в развитии данного направления военного сотрудничества и является результатом конструктивного взаимодействия Секретариата Совета министров обороны государств СНГ и министерств обороны стран Содружества".

Итоги тренировки будут подробно обсуждены на заседании Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств СНГ при СМО Содружества, проведение которого запланировано на 21–22 апреля текущего года в Москве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399586
Теги:
СНГ, стихийные бедствия, учения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  