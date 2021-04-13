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Курманбека Дыйканбаева отпустили под домашний арест

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- ВБ
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Бывшему полномочному представителю президента в ЖК Курманбеку Дыйканбаеву изменили меру пресечения на домашний арест до 24 мая 2021 года. Соответствующее решение ранее принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан ГКНБ 24 ноября 2020 года по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года, он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий передать ему денежные средства в сумме более 7 млн. сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.


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URL: https://www.vb.kg/399596
Теги:
ГКНБ, Курманбек Дыйканбаев, Арест
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