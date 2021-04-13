Нет доказательств. Прокуратура отказались от обвинений Текебаева и Чотонова

В ходе прений сторон государственные обвинители отказались от поддержания обвинения в отношении Омурбека Текебаева и Душонкула Чотонова, в связи с недоказанностью их вины. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Сегодня в Первомайском районном суде города Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего главы Министерства чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Им были предъявлены обвинения по факту коррупции, а именно в незаконном получении от гражданина Российской Федерации Леонида Маевского одного миллиона долларов США за ввод его доверенного лица в управление ЗАО "Альфа Телеком". Ранее Текебаев и Чотонов были приговорены по этому делу к 8 годам лишения свободы. Позже Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в связи с новыми обстоятельствами.