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Нет доказательств. Прокуратура отказались от обвинений Текебаева и Чотонова

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- Екатерина Улитина
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В ходе прений сторон государственные обвинители отказались от поддержания обвинения в отношении Омурбека Текебаева и Душонкула Чотонова, в связи с недоказанностью их вины. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Сегодня в Первомайском районном суде  города Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу  бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего главы Министерства чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Им были предъявлены обвинения по факту коррупции, а именно в незаконном получении от гражданина Российской Федерации Леонида Маевского одного миллиона долларов США за ввод его доверенного лица в управление ЗАО "Альфа Телеком". Ранее Текебаев и Чотонов были приговорены по этому делу к 8 годам лишения свободы. Позже Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в связи с новыми обстоятельствами.


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URL: https://www.vb.kg/399600
Теги:
Генеральная прокуратура, Омурбек Текебаев, суд, Кыргызстан, Дуйшонкул Чотонов
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