В Сокулуке угнали Toyota Highlander. Внутри были документы и 70 тысяч

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился местный житель 48-летний У.Н., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 12 марта 2021 года примерно в 11:00 часов на одной из улиц Сокулукского района угнали его автомашину марки "Тайота Хайландер". Кроме того, выяснилось, что в автомашине были денежные средства в размере 70 тыс.сомов и другие важные документы владельца.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 206 (угон) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний Н.Б. уроженец Жалал-Абдаской области.