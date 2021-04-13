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В Сокулуке угнали Toyota Highlander. Внутри были документы и 70 тысяч

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- Екатерина Улитина
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В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился местный житель 48-летний У.Н., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 12 марта 2021 года примерно в 11:00 часов на одной из улиц Сокулукского района угнали его автомашину  марки "Тайота Хайландер". Кроме того, выяснилось, что в автомашине были денежные средства в размере 70 тыс.сомов и другие важные  документы владельца.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст.  206 (угон) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению  в совершении данного преступления был задержан 23-летний Н.Б. уроженец Жалал-Абдаской области.


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URL: https://www.vb.kg/399606
Теги:
ГУВД, угон, Чуйская область
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