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Суд оправдал Омурбека Текебаева

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- ВБ
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В Первомайском райсуде Бишкека сегодня экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС КР Дуйшонкул Чотонов признаны невиновными и оправданы за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, избранные в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста пока оставлены без изменений, но по вступлению приговора в законную силу будут отменены.

В приговоре суда говорится, что "после вступления приговора в законную силу направить оправданным извещение с разъяснением порядка возмещения ущерба, связанного с уголовным преследованием".

Кроме этого, "арест, наложенный постановлением Следственного управления ГКНБ КР от 15 марта 2017 года на имущества О.Текебаева, А. Текебаевой и Д.Чотонова, отменен".


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URL: https://www.vb.kg/399607
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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