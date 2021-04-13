Суд оправдал Омурбека Текебаева

В Первомайском райсуде Бишкека сегодня экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС КР Дуйшонкул Чотонов признаны невиновными и оправданы за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, избранные в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста пока оставлены без изменений, но по вступлению приговора в законную силу будут отменены.

В приговоре суда говорится, что "после вступления приговора в законную силу направить оправданным извещение с разъяснением порядка возмещения ущерба, связанного с уголовным преследованием".

Кроме этого, "арест, наложенный постановлением Следственного управления ГКНБ КР от 15 марта 2017 года на имущества О.Текебаева, А. Текебаевой и Д.Чотонова, отменен".