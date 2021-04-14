Приказ министра обороны России встревожил и кыргызстанцев

Сообщение в сетях о том, что министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ о рассекречивании документов периода Великой Отечественной войны, просто взорвало интернет–пространство и чаты поисковиков, историков и, главное, родственников погибших и пропавших без вести воинов.

Кто–то, видимо, специально нажал на красную кнопку: исказил, не расшифровал, как положено, информацию, не объяснил людям, что отменяется прежний приказ Минобороны о рассекречивании. Но вводится в действие новый, в котором, наоборот, расширяется перечень рассекречиваемых документов периода Великой Отечественной войны.

И то, с какой болью отреагировала на эту неверную информацию общественность, вдруг представившая, что в одночасье закроют, запретят пользоваться ОБД "Мемориал", "Память народа", "Подвиг народа" и другими, где хранятся документы обо всех родных, прошедших войну, показало, что эта рана еще болит. В тысячах семей пропавших без вести солдат продолжают надеяться, что когда–то найдут хотя бы зацепочку для поиска информации, где погиб, где похоронен, какой подвиг совершил, где воевал близкий им человек? Поэтому фейковая новость людей просто "придавила".

Ропот недовольства прошел и в Кыргызстане. Люди звонили поисковикам, плакали и просили: "Срочно помогите найти нашего солдата! Вы же слышали, что закрывают архивы?".

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа–Биздин Жениш" уже несколько лет обращается во все профильные ведомства с просьбой рассекретить документы военкоматов периода 1937 и 1957 годов, получить разрешение на сканирование для ОБД "Мемориал", рассыпающиеся за 80 лет уникальные документы, чтобы успеть отдать их родственникам погибших и пропавших без вести. Поэтому для кыргызстанцев, наших поисковиков фейк был просто ударом под дых: - Мы просим открыть архивы военкоматов, чтобы отсканировать похоронки и все имеющиеся документы, чтобы было легче, доступнее сравнивать документы по поиску, а тут такое! Родственники погибших и пропавших без вести все еще вынуждены обивать пороги райвоенкоматов, уговаривать их сотрудников нарушить режим секретностии и показать заветный листочек!

- А у сотрудников военкоматов и без того масса своих служебных обязанностей. Поэтому нельзя данные о бывших фронтовиках держать в секрете. Давно пора сделать все по уму. Мы провели переговоры с сотрудниками гражданских архивов, готовых помочь в этом важном деле. Ведь при сканировании важно не "убить" сами документы и найти для архивов соответствующее место хранения. Это не должен быть сырой чердак или подвал.

Что скрывают архивы

"Отмена нормативных актов Минобороны России обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны", - пояснили в оборонном ведомстве России.

В настоящее время проводится работа по рассекречиванию документов этого исторического периода и наполнению обобщенных банков данных порталов "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал".

Напомним, что ранее в статье, опубликованной в журнале National Interest в июне прошлого года президентом России Владимиром Путиным к 75–летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, российский лидер призвал все страны ускорить рассекречивание архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам.

В декабре пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что эта работа очень важна, так как ведется активная деятельность по искажению истории. В январе 2021 года ФСБ России рассекретила материалы 28–томного приговора, вынесенного в 1946 году военным трибуналом Киевского военного округа 12 нацистам, совершившим геноцид против мирного населения на Украине в годы Великой Отечественной войны.

Согласно плану гитлеровского правительства, Советская Украина должна была стать немецкой колонией, заселенной немцами, а украинский народ подлежал уничтожению и порабощению. Выжившую часть населения собирались направить в северные территории СССР.

В феврале ФСБ представила рассекреченные документы, свидетельствующие о массовых убийствах жителей Крыма нацистами во время войны.

25 января российский лидер Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, направленный на запрет публичного отождествления роли СС