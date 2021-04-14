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Несогласные с итогами выборов в БГК намерены объявить голодовку

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- Екатерина Улитина
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Члены некоторых партий, проигравших на выборах, а также активисты намерены объявить голодовку. Об этом в социальных сетях рассказал член Партии коммунистов Кыргызстана Ырысбек Тойбеков.

Участники акции намерены начать трехдневную голодовку в знак протеста против итогов голосования на выборах в Бишкекский горкенеш. Активисты требуют провести новые выборы из-за имеющихся, по их мнению, многочисленных нарушений при голосовании.

Акция начнется сегодня, 14 апреля, у здания ЦИК, там же намерены организовать сбор подписей горожан.

Напомним, 11 апреля в ряде городов, в том числе в Бишкеке, прошли выборы депутатов местных кенешей. По предварительным итогам голосования в столице в БГК прошли шесть партий: "Эмгек", "Ак бата", "Ата-Журт Кыргызстан", НДПК, "Ынтымак" и "Биздин эл".


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URL: https://www.vb.kg/399617
Теги:
выборы, голодовка, Бишкек, Кыргызстан
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