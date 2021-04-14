В КР прожиточный минимум вырос на 13%. Теперь он составляет 5840 сомов

Величина прожиточного минимума в I квартале 2021 года в среднем на душу населения составила 5 840,40 сома и по сравнению соответствующим периодом прошлого года возросла на 13 процентов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Наибольшая величина прожиточного минимума в I квартале 2021 года отмечалось в городе Ош, Ошской области и городе Бишкек. При этом, наибольший рост величины прожиточного минимума по сравнению с I кварталом прошлого года отмечен в Иссык-Кульской области (на 16,2 процента), городе Ош (на 15,3 процента) и городе Бишкек (на 13,5 процента).

В соответствии со структурой прожиточного минимума, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 694 от 6 ноября 2009г., доля продовольственных товаров в нем составляет 65 процентов, непродовольственных товаров - 16 процентов, услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента. Энергетическая ценность продовольственной корзины составляет 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 гр. белков и 71 гр. жиров.