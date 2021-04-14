Садыр Жапаров: Имя Бишкек-баатыра, не угасая, прошло через века

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 апреля, принял участие в открытии памятника Бишкек-баатыру, имя которого носит столица страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Приводим текст выступления Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники!

Достопочтенные жители нашей столицы!

Сегодня мы являемся свидетелями очень важного события в истории Бишкека. Мы в торжественной обстановке открываем памятник знаменитому человеку, имя которого носит столица нашей страны, и таким образом отдаем ему дань памяти.

У кыргызов есть древняя поговорка о том, что память о достойном человеке, пусть даже давно ушедшем, будет жить долго. Бишкек-баатыр из племени Солто был одной из таких личностей. Его имя, не угасая, прошло через века, стало названием местности в Чуйской долине, а в ХХ веке в его честь назвали политический центр нашей страны.

Согласно устным и документальным источникам, на месте захоронения Бишкек-баатыра был воздвигнут большой мавзолей, который впоследствии получил название "Крепость Пишпек-Ата", так как вокруг него начали заселяться люди, и в результате непрерывного процесса притока населения здесь сформировался большой город.

XVII-XVIII века – время, оставившее глубокий след в памяти нашего народа, богатое на кровавые и бурные события, когда кыргызский народ насмерть бился с врагами. Некоторые из этих событий стали сюжетом народных эпосов и до сих пор пересказываются в виде легенд и санжыра. Это была эпоха Эр Солтоноя, Атаке баатыра, Бердике берена, Жайыл баатыра, Эсенгул баатыра и Качыке баатыра. Также в то время прославился своей храбростью и Бишкек-баатыр.

Сегодня интерес к эпохе Бишкека Кенен уулу растет, наши историки, ученые и писатели пытаются детально прояснить его биографию. Издаются художественная литература и научные исследования. Появляются новые версии о происхождении его имени, что стало одним из направлений в изучения многовековой истории нашего города. Желаем им успехов в этом начинании.

Уважаемые горожане!

Нас радуют огромные усилия, которые прилагаются для благоустройства столицы.

Считаю, что эти действия должны сопровождаться бережным отношением к историческим памятникам города. Например, необходимо изучить руины древнего города Жуль, известного в народе как "Кузнечная крепость", и вскоре превратить его в историко-культурный уголок Бишкека, которым бы восхищались горожане и туристы.

Потому как остатки города Жуль, основанного древними тюрками и согдийцами, относящиеся к пятому или шестому веку, являются священной памятью, которая связывает нас с давними культурами, в том числе с Великим шелковым путем. Пользуясь случаем, прошу мэра столицы и министра культуры обратить внимание на исторические и культурные памятники Бишкека.

Сегодня украшения нашего города дополнит еще одна достопримечательность – памятник Бишкек-баатыру!

Поздравляю всех вас с этим важным событием! Пусть процветает и развивается наш город!".