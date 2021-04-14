В Риге военный атташе России показал неприличный жест соседям

МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства РФ в республике Вадиму Васильеву после того, как одного из сотрудников посольства уличили в нарушении антикоронавирусных ограничений. Министерство в своем заявлении назвало такое поведение недопустимым.

"Временный поверенный в делах посольства РФ выразил понимание позиции МИД и заявил, что этот случай не останется без внимания", - заявили в МИД Латвии.

13 апреля издание Delfi со ссылкой на очевидцев сообщило, что 27 марта военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков участвовал в вечеринке, на которой, возможно, не соблюдали антиковидные ограничения. Вечеринка проходила в частном доме в Кенгарагсе, одном из районов Риги. В ней участвовали около десяти человек, которые, по утверждению Delfi, не входили в одно домохозяйство, а после встречи уехали на машинах с дипломатическими номерами. Вечеринку, по данным издания, мог устроить Руслан Ушаков.

Из-за вечеринки в дом дважды приезжали полицейские. Их вызвали соседи, недовольные громкой музыкой. Полицейские переговорили с Ушаковым и, не став никого задерживать, уехали. Судя по фотографиям очевидцев, после этого человек, похожий на Ушакова, показал соседям два средних пальца.

В Рижской муниципальной полиции рассказали, что 27 марта получили данные о несанкционированном собрании во дворе частного дома в Кенгарагсе. Прибыв на место, полицейские осмотрели двор и не смогли подтвердить информацию о нарушении антикоронавирусных правил. В Государственной полиции Латвии, представители которой выезжали на вечеринку, сказали, что "по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства". Очевидец, общавшийся с Delfi, утверждает, что полиция не заходила на территорию дома, где укрылись остальные участники вечеринки.

МИД РФ информацию о вечеринке не комментировал.