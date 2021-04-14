Рахмон призвал фермеров воздержаться от поста. В РФ удивились его словам

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже поздравил всех таджикистанцев с началом Рамадана. В своем послании он отдельно выделил фермеров и тех, кто работает в поле. Глава государства предложил этой категории граждан отдавать все силы и помыслы работе, чтобы в стране в этом году было изобилие продуктов питания. Рахмон рекомендовал им воздержаться поста.

Свое предложение Эмомали Рахмон озвучил в поздравительном послании в честь начала Рамазона (Рамадана). Противоречивое пожелание глава государства объяснил тем, что фермеры должны усердно работать, а отказ от воды и пищи в дневное время может подкосить их силы. По мнению Рахмона, его предложение не противоречит канонам ислама.

"По мнению улемов (мусульманского духовенства), шариата и богословов священного ислама, пост затрудняет работу людей, которые работают в тяжелых условиях или заняты в отраслях тяжелой промышленности и производства, чья профессия связана с обеспечением продовольственной безопасности. В связи с этим им разрешается не держать пост, они могут в другое благоприятное для них время соблюдать мусульманский пост", – отмечается в поздравлении Рахмона.

А вот исламским священнослужителям в других странах такие рекомендации кажутся странными, ведь отказ от поста возможен только в самых крайних случаях. Например, из-за серьезной болезни.

"Подобные пожелания фермерам Эмомали Рахмон озвучивает практически каждый год, и каждый раз он находит новые доводы. Ситуация с соблюдением религиозных свобод в Таджикистане оставляет желать лучшего", – считает глава Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов.