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В столице открыт памятник национальному герою Бишкек-баатыру (фото)

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 апреля, в столице Кыргызской Республики с участием Президента Садыра Жапарова состоялось открытие памятника национальному герою Бишкек-баатыру. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент КР отметил знаменательность данного события для города и его жителей, остановился на исторических событиях, связанных с именем Бишкек-баатыра и отметил его выдающиеся заслуги в освобождении кыргызских земель от иноземных захватчиков.

На мероприятии также выступили заслуженный работник промышленности Карыпбек Алымкулов, директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Абылабек Асанканов, родственник Бишкека-баатыра Тургунали Арипов, известный историк Кыяс Молдокасымов, экс-премьер-министр Темир Сариев.

Бишкек Кенен уулу (Бишкек-баатыр) - историческая личность, жившая в 18 веке. Возглавлял национально-освободительное движение против вражеских племен кыргызского народа.

Памятник Бишкек-баатыру выполнен из бронзы, высота монумента составляет более трех метров.

Новый памятник расположен с восточной стороны здания Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, недалеко от пересечения проспекта Чуй и бульвара Эркиндик г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/399632
Теги:
памятник, Бишкек, Садыр Жапаров
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