Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей по всему городу

Сотрудники муниципалитета продолжают борьбу со стихийной торговлей по всему городу. Накануне сотрудники Свердловского акимиата совместно с районным УВД и МТУ провели рейд на рынках "Ак-Эммир", "Аламедин", "Улар" и на прилегающих к базарам улицах, а также вокруг торгового центра "ЦУМ". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, с каждым предпринимателем проведены индивидуальные разъяснительные беседы и выданы уведомления о недопущении стихийной торговли.

"Инспекция по пресечению незаконной торговли на тротуарах и обочинах дорог проводятся постоянно. Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан соблюдать правила торговли и размещения рекламы на территории столицы. Безопасность и качество таких продуктов с земли гарантировать никто не может. Пожалуйста! Не покупайте такие продукты, это опасно для здоровья!

Справка: Статья 120. Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог. Распашка участка, порубка или повреждение насаждений, снятие дерна или выемка грунта, самовольное строительство подъездных путей или разрыв разделительной полосы, спуск канализационных, промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги, создание препятствий на дороге, улице, сооружение или организация в придорожной полосе торговых точек, пунктов питания, сервиса или рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов, знаков, указателей без согласования с соответствующими органами влекут наложение штрафа 2 категории: для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов".