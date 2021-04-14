Кыргызстанцы провели в Москве мероприятие в память о великой Победе

В Московском Доме ветеранов и Вооруженных сил состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Организатором его выступил Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области при поддержке посольства КР в РФ.

Мероприятие открылось показом художественно-документального фильма "Высота 144.0". Эта лента, снятая кыргызским режиссером Абдишем Айылчиевым, рассказывает о подвиге отважных сыновей восьми народов, в том числе кыргызского, в годы войны при защите стратегически значимого объекта на территории Латвии. И снималась на родине каждого героя фильма.

При освобождении Латвии в июле 1944 года отряд красноармейцев -десять солдат, с разными судьбами, представлявшие разные национальные культуры, но объединенные общей целью освобождения Родину от фашистов - удерживал в течение суток стратегически важную высоту 144,0. Они отразили несколько десятков атак немцев, уничтожили порядка двухсот солдат и офицеров врага. К исходу второго дня восемь защитников опорной точки погибли, а двое были тяжело ранены. Тем не менее, наступление гитлеровцев было сорвано. Все бойцы отряда были удостоены звания Героев Советского Союза.

С приветствиями к собравшимся обратились депутат Государственной Думы Иван Белеков, академик Международной и Российской академии транспорта, поэт и писатель Бури Каримов, профессор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Александр Назаров, руководитель представительства Духовного управления мусульман КР в РФ Суйунбек ажы Жусубалиев, режиссер Абдиш Айылчиев, представители посольства КР в РФ, таджикской, узбекской, башкирской, татарской, казахской и других национальных диаспор Москвы.

В их выступлениях отмечено значение фильма для патриотического воспитания молодежи, сохранения и передаче знания об истории народов бывшего ССССР в решающие годы их становления и развития. Абдиш Айылчиев рассказал о предстоящих показах фильма в 15 городах Российской Федерации и пяти государствах СНГ.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной артистами художественной самодеятельности национальных диаспор российской столицы