Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Спикеры парламентов стран СНГ встретятся в Санкт-Петербурге

173  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 15–16 апреля в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Впервые после объявления пандемии COVID-19 на мероприятиях будут лично присутствовать главы парламентских делегаций, отметили в МПА.

В числе ожидаемых участников, как сообщается, - председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов, председатель Парламента Молдовы Зинаида Гречаный, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Заседание Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи проведет председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

По видеосвязи к ним присоединятся председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

15 апреля при участии глав парламентских делегаций состоится Международная парламентская конференция "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованная в сотрудничестве с партнерскими международными структурами.

В тот же день пройдет заседание Совета, на котором главы делегаций обсудят участие международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи в электоральных кампаниях на территории Содружества ( в том числе в Кыргызстана), деятельность Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ и ряд других вопросов.

На 16 апреля запланировано 52-е пленарное заседание Ассамблеи. Одним из центральных станет вопрос о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии и роли в нем парламентов государств СНГ. Парламентарии обсудят подготовленный Ассамблеей модельный Миграционный кодекс для этих стран.

Все мероприятия весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, как подчеркивается, пройдут в строгом соответствии с противоэпидемическими требованиями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399654
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  