Спикеры парламентов стран СНГ встретятся в Санкт-Петербурге

Весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет 15–16 апреля в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Впервые после объявления пандемии COVID-19 на мероприятиях будут лично присутствовать главы парламентских делегаций, отметили в МПА.

В числе ожидаемых участников, как сообщается, - председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов, председатель Парламента Молдовы Зинаида Гречаный, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Заседание Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи проведет председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

По видеосвязи к ним присоединятся председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

15 апреля при участии глав парламентских делегаций состоится Международная парламентская конференция "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованная в сотрудничестве с партнерскими международными структурами.

В тот же день пройдет заседание Совета, на котором главы делегаций обсудят участие международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи в электоральных кампаниях на территории Содружества ( в том числе в Кыргызстана), деятельность Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ и ряд других вопросов.

На 16 апреля запланировано 52-е пленарное заседание Ассамблеи. Одним из центральных станет вопрос о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии и роли в нем парламентов государств СНГ. Парламентарии обсудят подготовленный Ассамблеей модельный Миграционный кодекс для этих стран.

Все мероприятия весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, как подчеркивается, пройдут в строгом соответствии с противоэпидемическими требованиями.