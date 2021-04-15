Взял велосипед прокатиться и продал. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

Как отмечается, 9 апреля 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин З.У.

- 8 апреля текущего года примерно в 21:25 часов вечера, находясь в парке имени Д.Асанова, предоставив за один час проката 150 сом, завладел велосипедом марки "GT" стоимостью 40 тысяч сомов. После чего продал велосипед третьим лицам за 1 тысячу 800 сом, а вырученные деньги израсходовал на личные нужды. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР, - отмечается в информации.

При проведении комплекса следственных и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД задержан подозреваемый Д.К.,1994 года рождения.

Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Сотрудниками милиции установлен скупщик, который в добровольном порядке вернул ранее украденный велосипед. Продолжаются мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(708) 06-49-26, 0(704) 45-99-99 и 102, - говорится в информации.