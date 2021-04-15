Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Взял велосипед прокатиться и продал. Задержан подозреваемый в мошенничестве

156  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

Как отмечается, 9 апреля 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин З.У.

- 8 апреля текущего года примерно в 21:25 часов вечера, находясь в парке имени Д.Асанова, предоставив за один час проката 150 сом, завладел велосипедом марки "GT" стоимостью 40 тысяч сомов. После чего продал велосипед третьим лицам за 1 тысячу 800 сом, а вырученные деньги израсходовал на личные нужды. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР, - отмечается в информации.

При проведении комплекса следственных и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД задержан подозреваемый Д.К.,1994 года рождения.

Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Сотрудниками милиции установлен скупщик, который в добровольном порядке вернул ранее украденный велосипед. Продолжаются мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(708) 06-49-26, 0(704) 45-99-99 и 102, - говорится в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399657
Теги:
мошенничество, Октябрьский район, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  