Милиция проводит беседу с женщинами, угрожающими самосожжением

По факту собравшихся в селе Пригородное женщин с угрозой самосожжения выехали на место инцидента сотрудники милиции, сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 15 апреля 2021 года в дежурную часть ГУВД Чуйской области поступило сообщение об акции протеста нескольких граждан в айыл окмоту Пригородного.

- В настоящее время на месте сотрудники милиции с местным самоуправлением проводят профилактические и разъяснительные мероприятия с указанными женщинами. Кроме того сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия по охране общественного порядка в указанном месте, - говорится в информации.

Отметим, сегодня в селе Пригородное Чуйское области 15 женщин устроили акцию протеста в айыл окмоту с требованием отменить долги по процентам. По их словам, они три года назад взяли кредиты в банках и не смогли их выплатить. Они требуют встречи с премьр-министром. В противном случае угрожают облить себя бензином и сжечь.