Кыргызскую культуру продемонстрировали на международном фестивале в Москве

В Москве завершился 4-й Международный фестиваль культур "Восточный базар "Тюбетейка". Активное участие в нем приняли и представители Кыргызстана.

Этот фестиваль организуется с 2018 года для знакомства гостей жителей и гостей российской столицы с культурой и историческим наследием восточных стран. Он собирает их мастеров сцены, исполнителей, художников, ремесленников и многих других. Программа Тюбетейки" включает концерты, выступления искусствоведов, выставки-продажи изделий народных умельцев, показы дизайнерских коллекций одежды, дегустацию блюд национальных кухонь, демонстрацию кинофильмов.

Участники фестиваля тщательно отбираются, потому что, как подчеркивается, важно сохранить его культурную ценность: "Это не обычная ярмарка с продажей товаров, а фестиваль, на котором гости могут почувствовать глубину традиций и духовности культуры" По словам организатора фестиваля Фатимы Арифджановой, самое важное в этом проекте – показать мастера, раскрыть его, чтобы он через свое творчество мог рассказать о своём народе, о своих предках.

Нынешний фестиваль был разделен на четыре сектора: "Производство и компании, которые заинтересованы в демонстрировании своего товара и поиске потенциальных покупателей", "Ремесленники и декоративно прикладное искусство", "Продукты питания, кейтеринг (отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках – VB.KG) и этнические продукты", "Познавательно-развлекательная программа с показом фильмов, народных танцев, дизайнерских работ". Богатство и особенности своих национальных культур демонстрировали уроженцы, в том числе, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, ряда регионов России.

Гостями "Тюбетейки" стали, помимо многочисленных представителей общественности, члены Ассамблеи народов России, других российских, национальных и международных организаций, дипломаты, среди них - сотрудники посольства КР в РФ во главе с послом Кларой-Гульнарой Самат, специалисты различного профиля. Каждый день, помимо всего прочего, организовывались лекции, мастер-классы, шел активный диалог в различных форматах.

Большой группой участников был представлен на фестивале Кыргызстан. Как рассказала соорганизатор московских кыргызов и ремесленников республики Дамира Казакпаева, в эту команду вошли народный артист КР, лауреат многих международных фестивалей, виртуоз-исполнитель Курмангазы Азыкбаев, известные дизайнеры, в их числе Миррахим Опош, Татьяна Воротникова, профессор Кыргызско-Узбекского университета, мастер лоскутного шитья (курак) Аида Балтабаева, организатор международной недели моды "Burana fashion week" Назира Бегим, народные умельцы, многие другие. Состоялись показы одежды, в которой древние традиции кыргызского костюма адаптированы к современной жизни, посетители смогли отведать замечательного узгенского меда, не было отбоя от желающих сфотографироваться возле кыргызской юрты и внутри ее.

"Праздник удался, все четыре дня фестиваля прошли на большом творческом подьеме!" – говорит Дамира Казакпаева.