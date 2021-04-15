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У МВД тоже митинг. Неизвестные оттеснили протестующих от здания

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- Азиз Осмонов
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В Кыргызстане у здания МВД опять митинг. Протестуют против феминисцида и требовали отставки главы МВД из-за убийства Айзады Канатбековой.

Были и провокации. На митинге появилось около полусотни мужчин с камчой, и начали угрожать митингующим. Милиция не реагировала на эти факты.

До этого вышел представитель МВД и вместо того, чтобы как-то прокомментировать происходящее, предложил митингующим успокоиться и пойти работать.

В итоге неизвестные оттеснили протестующих к бульвару Эркиндик. Сейчас они находятся там, вместе с провокаторами.


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URL: https://www.vb.kg/399678
Теги:
МВД, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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