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Илим Карыпбеков признал, что на выборах в БГК имели место подкупы

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- Бакыт Басарбек
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Любой человек, который утверждает, что выборы в Бишкекский горкенеш прошли без подкупов, либо слепой, либо глухой. Об этом в интервью koom.press заявил возглавивший список кандидатов в депутаты в БГК от партии НДПК Илим Карыпбеков.

По его словам, они с самого начала об этом говорили.

- Сказать, что выборы в горкенеш прошли честно и не было никаких подкупов, невозможно. Наши же близкие покупают или продают голоса. Поэтому человек, который утверждает, что выборы в Бишкекский горкенеш прошли без подкупов, либо слепой, либо глухой. К примеру, в Ак-Орго у меня есть участок. Мы сами видели, как открыто покупают голоса у горожан, - сказал он.

Также он прокомментировал видеоролик, в котором партию НДПК обвинили в подкупе голосов.

- МВД уже заявило, что в багажнике автомашины политической партии НДПК не было денежных средств. В конце концов, если факт подкупа от партии НДПК где-нибудь подтвердится, то мы даже сами выступим за то, чтобы итоги выборов на этом участке аннулировали, - отметил Карыпбеков.

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, где сообщалось, что партия НДПК занимается подкупом голосов, и что якобы в багажнике авто одной из их сторонниц было полно денег.

Напомним, 11 апреля в ряде городов, в том числе в Бишкеке, прошли выборы депутатов местных кенешей. По предварительным итогам голосования в столице в БГК прошли шесть партий: "Эмгек", "Ак бата", "Ата-Журт Кыргызстан", НДПК, "Ынтымак" и "Биздин эл".


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URL: https://www.vb.kg/399679
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Илим Карыпбеков
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