У Дома правительства митингуют против ЛГБТ

У Дома правительства в Бишкеке проходит митинг против сексуальных меньшинств и некоммерческих организаций.

Участники митинга считают, что некоторые некоммерческие организации пропагандируют чуждые кыргызскому народу ценности, пытаются насаждать идеологию, которая развращает общественные устои. Участники митинга скандируют слово "Позор" и требуют, чтобы ЛГБТ и НКО убирались.

Одновременно у здания МВД проходит митинг для привлечения внимания к проблеме насилия над женщинами в Кыргызстане. Подобный митинг прошел на прошлой неделе после похищения и убийства 26-летней Айзады Канатбековы. Тогда на митинге также появились люди, которые выступили против акции, посчитав участников представителями ЛГБТ и некоммерческих организаций.