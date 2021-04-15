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У Дома правительства митингуют против ЛГБТ

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- Екатерина Улитина
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У Дома правительства в Бишкеке проходит митинг против сексуальных меньшинств и некоммерческих организаций.

Участники митинга считают, что некоторые некоммерческие организации пропагандируют чуждые кыргызскому народу ценности, пытаются насаждать идеологию, которая развращает общественные устои. Участники митинга скандируют слово "Позор" и требуют, чтобы ЛГБТ и НКО убирались.

Одновременно у здания МВД проходит митинг для привлечения внимания к проблеме насилия над женщинами в Кыргызстане. Подобный митинг прошел на прошлой неделе после похищения и убийства 26-летней Айзады Канатбековы. Тогда на митинге также появились люди, которые выступили против акции, посчитав участников представителями ЛГБТ и некоммерческих организаций.


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URL: https://www.vb.kg/399681
Теги:
митинг, НПО, ЛГБТ, Кыргызстан
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