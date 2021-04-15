Глава Чуйской области взял себе в советники юмориста

Юморист и артист эстрады Борончу Кудайбергенов назначен советником полномочного представителя правительства в Чуйской области Эркина Тентишева. Об этом сообщает издание nazarnews.org со ссылкой на пресс-службу главы области.

Сообщается, что Борончу Кудабергенов отвечает за работу со СМИ.

Напомним, в 2011 году Борончу Кудайбергенов пытался зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата в президенты. Но ЦИК отказал ему в регистрации в связи с нарушениями, обнаруженными в сданных им подписных листах.