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Глава Чуйской области взял себе в советники юмориста

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- Бакыт Басарбек
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Юморист и артист эстрады Борончу Кудайбергенов назначен советником полномочного представителя правительства в Чуйской области Эркина Тентишева. Об этом сообщает издание nazarnews.org со ссылкой на пресс-службу главы области.

Сообщается, что Борончу Кудабергенов отвечает за работу со СМИ.

Напомним, в 2011 году Борончу Кудайбергенов пытался зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата в президенты. Но ЦИК отказал ему в регистрации в связи с нарушениями, обнаруженными в сданных им подписных листах.


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URL: https://www.vb.kg/399689
Теги:
правительство, Чуйская область
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