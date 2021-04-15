Садыр Жапаров посетил "красную зону" в инфекционной больнице

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 апреля, посетил "красную зону" в Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в г. Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев проинформировал, что в данное время на лечении находятся 354 пациента, из которых 14 находятся в крайне тяжелом состоянии, в тяжелом - 144.

Он рассказал о работе медучреждения, лечении и качестве оказания медицинской помощи пациентам.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил о текущих мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Он отметил, что в рамках подготовки к возможной третьей волне пандемии коронавирусной инфекции во всех медицинских учреждениях республики имеется достаточный запас лекарственных средств.

Кроме того, выделено 200 млн сомов, которые будут направлены на закупку необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты, а также 157 млн сомов предусмотрены за пролеченные случаи коронавирусом.

В "красной зоне" Глава государства справился о здоровье пациентов и условиях их лечения, в том числе и тяжелобольных, находящихся в реанимационном отделении.

После выхода из "красной зоны", Садыр Жапаров побеседовал с медицинским персоналом, поинтересовался их имеющимися проблемами.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день руководством страны ведется работа над улучшением условий труда медицинских работников, в частности повышены заработные платы работникам центров семейной медицины, планируется повышение заработных плат другим категориям врачей.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил медработников за самоотверженный труд, которые ради здоровья населения страны ежедневно рискуют своими жизнями, работая в особо опасных условиях.

Он заверил, что государством будут продолжены усилия над постепенными улучшением условий труда медиков.

Медицинский персонал больницы поблагодарил Главу государства за то, что он обращает внимание на положение медицинских работников и их проблемы.

Они отметили, что их воодушевляет личное посещение Президентом страны, который "из первых уст" знакомится с ситуацией, спрашивает о трудностях и имеющихся проблемах медиков.

Медицинские работники подчеркнули, что постараются оправдать доверие граждан и руководства страны, выразив признательность Президенту за оказываемую поддержку.