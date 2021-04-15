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Москва изучает возможность смягчения ограничений для въезда мигрантов

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Власти Москвы рассматривают возможность смягчения ограничительных мер для въезда иностранных граждан с целью трудоустройства. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что власти Москвы осознают необходимость постепенного открытия границ для мигрантов. В первую очередь это касается привлечения рабочих на стройплощадки. Однако при принятии окончательного решения будет оцениваться и учитываться эпидемиологическая ситуация.

Заместитель мэра напомнил, что для облегчения въезда трудовых мигрантов в Узбекистане открыт филиал московского Многофункционального миграционного центра. Такой же филиал в скором времени появится в Таджикистане.

Границы России закрыты с весны прошлого года в связи с пандемией нового коронавируса. Сейчас иностранные граждане могут попасть в страну при наличии оснований – навестить близких родственников или пройти курс лечения. Кроме того, с сентября постепенно восстанавливается авиасообщение с другими государствами. Но количество рейсов пока существенно меньше, чем было до пандемии.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/399695
Теги:
миграция, трудоустройство, Москва
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