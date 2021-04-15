В Бишкеке поливная вода затопила улицу Жукеева-Пудовкина (видео)

Поливная вода затопила проезжую часть и тротуары улицы Жукеева-Пудовкина. Причиной стали забитые и разрушенные арыки, а также слишком большой объем воды, идущий по ирригации.

Затопления наблюдаются на пересечении Жукеева-Пудовкина с улицей Скрябина, Ахунбаева, Суеркулова и возле входа на Орто-Сайский рынок. В некоторых местах обьемы "вышедшей из берегов" воды внушительные.

Примечательно, что винить в пооизошедшем городские службы не уместно. Ибо они постоянно чистят арыки. А вот неряшливые горожане напротив бросают туда бутылки и другой мусор.