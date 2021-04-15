"Он является мошенником" - Эркин Булекбаев об экс-главе казахской диаспоры

В Бишкеке задержан бывший глава Ассоциации казахов Кыргызстана Марат Токтоучиков. В этой связи корреспондент Tengrinews.kz попросил его предшественника, лидера партии зеленых Кыргызстана Эркина Булекбаева охарактеризовать своего преемника.

Как сообщил Булекбаев, с Токтоучиковым он познакомился в 2010 году, когда последний пришел работать в диаспору. Однако экс-председатель общественного объединения не слишком лестно отзывается о нем.

"Он является мошенником, который работал на "контору". У него есть склонность работать на кыргызские спецслужбы. Он шантажист, занимался подделкой документов. Из-за его действий сейчас в городском суде Бишкека и Верховном суде Кыргызстана идут вопросы в отношении казахской диаспоры Кыргызстана. Судебные тяжбы тянутся с 2015 года. Идет оспаривание протокола встреч, которые состоялись в сентябре 2017 года и в августе 2018 года", - заявил Булекбаев.

По его словам, в 2015 году был съезд Ассамблеи народов Кыргызстана, на котором Токтоучиков присутствовал в качестве делегата от казахской диаспоры Кыргызстана.

"Но его никто не избирал делегатом. Граждане Кыргызстана, которые являются этническими казахами, не избирали его главой диаспоры. Он вместе с какой-то маленькой группой подделал документы и протоколы. Они с Гульшат Асылбаевой незаконно пришли к власти, став руководителями Ассоциация казахов Кыргызстана. Все это делалось при поддержке ГКНБ Кыргызстана", - добавил он.

По словам Булекбаева, Марат Токтоучиков с сентября 2017 по август 2018 года был председателем Ассоциации казахов Кыргызстана, а с августа 2018 до настоящего времени - заместителем у Асылбаевой.

Тем не менее Эркин Булекбаев не считает арест Токтоучикова "наездом на казахов, которые живут в Кыргызстане".

"Я не могу сказать, за что его арестовали. Я не понимаю: где, когда и почему? Мне даже не интересно это. Это не наезд новой власти Кыргызстана на казахов. С приходом нового президента не то, что казахи, все жители страны еще не почувствовали каких-либо изменений. Но весь народ в ожидании каких-то позитивных перемен. Получается, лица в верхушке власти поменялись, но общественно-экономической реформы не было еще. Сейчас продолжается та же рыночная экономика: богатые - богатеют, бедные - беднеют. В местные Кенеши (маслихаты) обратно пришли олигархи", - подытожил он.

Отметим, что Эркин Булекбаев с 2004 года также является председателем общественного объединения "Казахи в Кыргызской Республике "Алаш".

Ранее сообщалось, что правоохранители Кыргызстана задержали бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова. Его подозревают в государственной измене. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас он содержится в СИЗО ГКНБ. Материалы дела засекречены.

Марат Токтоучиков - гражданин Кыргызской Республики. В бытность главой казахской диаспоры неоднократно выступал с призывами сохранить братские отношения между Кыргызстаном и Казахстаном.