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Кыргызстан вслед за Монако выпускает марку в честь 100-летия Юрия Никулина

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- Александр Тузов
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17 апреля, в отмечаемый ежегодно в третью апрельскую субботу Международный день цирка, Государственная служба цифрового развития при Правительстве КР вводит в обращение почтовую марку Kyrgyz Express Post "100 лет со дня рождения артиста цирка и кино Юрия Никулина (1921-1997)".

Cам юбилей великого артиста будет только 18 декабря. Однако почтовая служба Княжества Монако отметила никулинское 100-летие уже в январе – роскошным почтовым блоком ("шелкография с металлизированной пастой и лакировкой") с круглой почтовой маркой стоимостью в 4 евро.

Создателем рисунка почтовой миниатюры стала Елена Зайка (Сапожкова) - профессиональный художник, живописец, скульптор, плакатист, член Союза художников России, член Союза художников Франции, член Ассоциации художников марок Франции. Она была лично знакома с Юрием Никулиным, написала несколько его прижизненных портретов. Созданные ею афиши украшают программы Московского цирка Никулина, Международного фестиваля цирка в Монте-Карло, парижского Зимнего цирка Буглионов, Международного фестиваля цирка в Масси, Белорусского государственного цирка и цирка японской компании "Большой Сакасу". Елена Зайка - автор ряда почтовых марок Монако и Франции, посвященных цирку.

Интересно, что Елена Зайка выступила и автором новой почтовой миниатюры Кыргызстана, созданной на основе ее, Зайки, живописного портрета Никулина 1998 года. Этот портрет запечатлел последний день артиста в цирке.

Новые кыргызские марки напечатаны в типографии Nova Imprim в Кишиневе, столице Молдовы.

Номинал новой почтовой марки 150 сомов, она выпускается в малых листах из 5 марок и купона. Так что кыргызстанский малый лист обойдется филателистам дороже почтового блока Монако. Впрочем, это и понятно: тираж нашей марки – всего лишь 4 тысячи штук, а блока Монако – 35 тысяч.

Как сообщает Kyrgyz Express Post, "по случаю ввода в обращение новой марки, офис KEP (729001, Бишкек, ул. Усенбаева 26) будет открыт в субботу, 17 апреля (выходной день) c 12:00 до 13:00 для всех клиентов, интересующихся новинками нашей компании".


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URL: https://www.vb.kg/399703
Теги:
кино, Молдова, Россия, Франция, цирк, Кыргызпочтасы, Кыргызмаркасы
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