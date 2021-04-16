Дороги любви "Романтиков" для диванных путешественников

В то время, как врачи во всем мире продолжают сражаться с эпидемией коронавируса, а правительства разных стран то открывают границы собственных государств, то объявляют очередной локдаун и запирают все двери, простые люди продолжают верить в то, что однажды мы все–таки победим страшный вирус и вновь сможем путешествовать. Второй год жизни в реальности, безумно далекой от той, к которой большинство привыкло с самого детства, изменит кого угодно. О дальних странах и неизведанных землях начинают мечтать даже заядлые домоседы. Ведь по–настоящему ценить свободу мы начинаем, лишь когда ее лишаемся. А где мы чувствуем себя свободными? Не знаю, как вы, а я - в путешествиях!

И уверена, настоящим подарком для диванных путешественников в наше непростое время может стать сборник под названием "Романтики. 34 известных писателя о путешествиях, которые изменили их навсегда" из серии Travel Story. Это - сборник коротеньких рассказов, который мне подарил массу удовольствия. Думаю, понравится он и вам.

Некоторое время назад австралийское издательство Lonely Planet, существующее уже полвека и специализирующееся на выпуске туристических путеводителей, атласов и разговорников, обратилось к писателям, журналистам и трэвел–блогерам с предложением написать об одном из своих путешествий. Несмотря на то, что рассказы эти должны были родиться в жесткие сроки и быть небольшими по объему, издательство получило сотни захватывающих историй со всего мира. 34 самых ярких и увлекательных вошли в сборник "Романтики".

Интересно, что подавляющая часть авторов, чьи сочинения в нем представлены, - женщины. А ведь принято считать, что это представителям сильного пола никогда не сидится на месте, недаром же великими первооткрывателями были именно мужчины. Но мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

Выбрать из всех своих путешествий одно - задача не из легких. Человека меняет каждая поездка. В дороге один день никогда не похож на другой, и порой ты не столько открываешь новую страну, сколько самого себя.

Блейн Бэчерол в рассказе "Восемь часов в Бангкоке" призналась, как, будучи двадцатидвухлетней девушкой, вместо того чтобы тихо–мирно дожидаться в Бангкоке стыковочного рейса на Канберру (там работал ее отец), решила, что терять день в зале аэропорта незнакомого Таиланда как–то... неправильно. За это время столько всего можно увидеть! Огромный, душный город уроженку Флориды ошеломил. Шумный рынок, незнакомые запахи, назойливые попрошайки, чужой язык, удивление вперемешку с внезапным осознанием того, что таксист, который привез ее на место и должен забрать через несколько часов, не приедет. А она оставила в его машине все свои вещи! Но он приехал! "Бангкок открыл мне вечный секрет путешествий, - пишет автор. - Если ты совершаешь прыжок в неизвестность, тебя примет в объятия страховочная сетка в облике доброго, честного, надежного человека".

Новелла "Всего один шаг" Мриду Хуллар Рельф о преодолении стереотипов, но больше о преодолении себя. С шести до девяти лет будущая писательница жила с родителями в Лондоне. Потом семья вернулась в Индию. Любимая школа, друзья да и вся жизнь остались так далеко. Малышка поклялась, что когда–нибудь непременно вернется в Лондон и вообще будет путешествовать. Девочка выросла. Стала писательницей. Но, увы, получить визу ей удалось лишь через некое НПО, и только в Гану. И вот она одна летит в страну третьего мира. "Если ты собираешься идти за мечтой о независимости и автономности (мне это говорили много раз), ты сама отвечаешь за все зло, с которым встретишься, - пишет автор. - Не возвращайся со слезами, сделав не тот выбор". Индийские женщины никогда не путешествуют одни, поскольку абсолютно к этому не подготовлены. Она училась всему шаг за шагом: выйти из комнаты, из отеля, за пределы района, поехать на пляж. И, наконец, она вышла в мир, научилась доверять инстинктам, стала готова как к неудачам, так и к приятным неожиданностям.

Австрия, Ирландия, Египет, Норвегия, Боливия, Конго, Япония... Смешные или грустные, но всегда очень живые истории говорят нам о том, что именно путешествия дарят бесценный опыт и любовь. А если мы следуем за любовью, то всегда найдем верный путь.