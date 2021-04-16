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Парламентарии Кыргызстана участвуют в укреплении безопасности в СНГ

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- Евгений Денисенко
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Сразу два важных мероприятия, посвященные укреплению безопасности в СНГ, провели 15 апреля в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце парламентарии стран Содружества. Здесь состоялось очередное заседание Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. А также в смешанном формате – офлайн и онлайн - прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

Участниками совещаний, по информации МПА, стали депутаты парламентов Азербайджанской, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, органов государственной власти стран Содружества, образовательных и научных учреждений, международных организаций, разработчики проектов документов и эксперты

Первое заседание вел председатель Объединенной комиссии, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин (он, напомним, также является сопредседателем Российско-Кыргызской межпарламентской комиссии и возглавлял миссию наблюдателей от МПА СНГ на досрочных выборах президента Кыргызстана 10 января текущего года). Были рассмотрены проекты модельных законов "Об общественной безопасности" и "О единой системе вызова экстренных оперативных служб", заслушана информация о деятельности Совета командующих погранвойсками государствСНГ по реализации Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах Содружества на 2021–2025 годы в сфере модельного законотворчества.

На другом заседании продолжилось обсуждение и был в целом одобрен проект модельного закона "О национальной безопасности", который призван определить правовую основу, систему национальной безопасности, цели, задачи, принципы и содержание деятельности по ее обеспечению, контроль и надзор в данной сфере. Теперь документ будет направлен в парламенты стран-партнеров для получения экспертных заключений.

Также были рассмотрены проекты Рекомендаций по интеграции норм международного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных сил, системы военного профессионального образования и подготовки войск (сил) государств СНГ и Модельной методики оценки инициатив в сфере регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Работа над данными документами была признана завершенной. И члены комиссии приняли решение просить Совет МПА внести оба проекта на рассмотрение пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Кроме того, одобрен и проект модельного закона "О единой системе вызова экстренных оперативных служб", разработчикам предложено продолжить работу над ним.


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URL: https://www.vb.kg/399708
Теги:
парламент, СНГ, Кыргызстан
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