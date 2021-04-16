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Алла Пугачева оценила песню Манижи для "Евровидения"

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Певица Алла Пугачева оценила песню Russian Woman ("Русская женщина"), с которой исполнительница Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Свое мнение Пугачева высказала в YouTube-шоу "Музыкалити".

"Во-первых, она (Манижа) личность. Песня как раз вот для "Евровидения", – отметила певица.

Кроме того, Пугачева ответила, что Манижа ей нравится, и в шутку дополнила ее выступление на конкурсе.

"Я вообще бы начала с того, что "знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным", – добавила Пугачева.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18 - 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Россию на конкурсе представит певица Манижа Сангин с песней Russian Woman. Ранее стало известно, что исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.

Источник: gazeta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399718
Теги:
Европа, Россия, Таджикистан, артисты эстрады
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