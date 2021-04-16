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ГКНБ: В Бишкекском горкенеше незаконно списали более 43 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Госкомитет национальной безопасности начал расследование дела о списании 43 млн сомов из бюджетных средств. Материалы зарегистрированы в Реестре преступлений и проступков по статье 205 часть 3 ( Присвоение и растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса. В деле фигурируют должностные лица столичной мэрии и БГК.

"Установлено, что депутатами БГК и должностными лицами мэрии г.Бишкек, в целях использования бюджетных средств в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года был создан незаконный механизм по списанию бюджетных средств путем принятия постановления мэрии г. Бишкек от 08 июня 2020 года №60 "Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкек". При этом, указанные гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц БГК и мэрии г. Бишкек, в результате чего осуществлено незаконное списание бюджетных средств в размере более 43 млн сомов. Также, реализация проектов проводилась структурными подразделениями мэрии г. Бишкек", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/399720
Теги:
Бишкекский горкенеш, ГКНБ, бюджет, растрата, Бишкек, Кыргызстан
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