ГКНБ: В Бишкекском горкенеше незаконно списали более 43 млн сомов

Госкомитет национальной безопасности начал расследование дела о списании 43 млн сомов из бюджетных средств. Материалы зарегистрированы в Реестре преступлений и проступков по статье 205 часть 3 ( Присвоение и растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса. В деле фигурируют должностные лица столичной мэрии и БГК.

"Установлено, что депутатами БГК и должностными лицами мэрии г.Бишкек, в целях использования бюджетных средств в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года был создан незаконный механизм по списанию бюджетных средств путем принятия постановления мэрии г. Бишкек от 08 июня 2020 года №60 "Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкек". При этом, указанные гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц БГК и мэрии г. Бишкек, в результате чего осуществлено незаконное списание бюджетных средств в размере более 43 млн сомов. Также, реализация проектов проводилась структурными подразделениями мэрии г. Бишкек", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.