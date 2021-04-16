Убийство девушки в Нижней Ала-Арче. Дело передали в суд

Следствие по факту убийства 26-летней Айгерим Токобаевой завершено и материалы дела направлены в Аламединский районный суд для рассмотрения. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Напомним, Напомним, в конце сентября прошлого года в селе Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области в результате нападения в собственном доме погибла молодая девушка Айгерим. Главе семейства тогда двое неизвестных в масках нанесли ножевые ранения, а после смертельно ранили его взрослую дочь.

Выдвигались различные версии смерти Айгерим - от ограбления до мести. Под подозрение подпали даже некоторые родственники убитой. В итоге милиция задержала троих подозреваемых, которыми оказались 31-летняя Ж. Б., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ревности Ж.Б., муж которой встречался с убитой. По этой причине она якобы и заказала свою соперницу своему водителю и его другу. Правда, сама подозреваемая позже заявила следователям, что не хотела убивать девушку, а всего лишь припугнуть, но исполнители, видимо, переборщили.

Позже родители убитой Айгерим написали встречное заявление и основную подозреваемую Ж.Б. отпустили под домашний арест.