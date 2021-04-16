Кыргызстанцы приняли участие в Общероссийской конференции по демографии

Представители Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области стали участниками Общероссийской конференции по вопросам демографии, защиты семьи, материнства, детства и отцовства, борьбе с беспризорностью. Конференция прошла в Государственной Думе РФ.

Организатором дискуссии выступило Общенациональное движением "Семья Отечества" при поддержке и участии Федерального Народного Совета (коалиция общественных объединений, движений и сообществ), политической партии "Справедливая Россия-За правду", Общероссийского союза некоммерческих организаций, Российской муниципальной академии, Координационного центра местных сообществ и народных советов, представителей Общественной палаты РФ.

В числе основных целей конференции был заявлен поиск путей решения проблемы депопуляции России, путей реализации национального проекта "Демография" на уровне субъектов федерации и муниципалитетов, форм поддержки многодетной семьи и распространение опыта многодетности.

Выступивший с докладом председатель партии "Справедливая Россия-За правду" Сергей Миронов отметил духовно-нравственную составляющую проблемы демографии. И высказался за то, что в стране "должно быть больше, на сотни миллионов больше граждан России самых разных национальностей".

Участие в конференции приняли в режиме офлайн около 70 и онлайн более 400 представителей профильных ведомств, общественных структур, движений поддержки и защиты многодетных и традиционных семей, региональных министерств и организаций, муниципалитетов и местных сообществ.

Одной из проблем, актуальной для современной России, остается адаптация детей мигрантов, чему недавно предметно говорилось на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся с участием президента РФ. Владимир Путин в этой связи отдал поручение принять дополнительные меры по решению соответствующих вопросов. "Очень важно, что российское государство придает большое значение этой актуальной теме, предусматривает конкретные шаги в данной области", - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров, который стал одним участников Общероссийской конференции по вопросам демографии, защиты семьи, материнства, детства и отцовства, борьбе с беспризорностью.