Никогда не сдаваться! Такой совет дал школьникам командир авиабазы "Кант"

Командир объединенной российской военной базы в Кыргызской Республике полковник Алексей Ларин встретился с учащимися средней общеобразовательной школы № 2 Министерства обороны РФ, которая находится на территории части.

Встреча прошла в учебном заведении в формате популярной телевизионной программы "101 вопрос взрослому" в рамках всероссийской акции "Герои нашего времени".

Представляя гостя, завуч Надежда Турчанинова отметила, что Алексей Алексеевич Ларин – кавалер ордена Мужества. Как и звание "Герой России", эта награда вручается исключительно за личное мужество. Полковник Ларин был удостоен ордена за героизм и мужество, проявленные при выполнении боевого задания в одной из горячих точек.

Рассказывая о том, как он стал военным летчиком, командир сказал, что в школьные годы ему повезло – как раз тогда на базе вертолетного училища в одной из школ его родного города был открыт авиационный класс. Он перевелся в этот класс и стал усиленно готовиться к поступлению в военное училище. Упор делался на точные науки, физическую подготовку, старшеклассникам давали также азы аэродинамики, они выполняли первые полеты на вертолетах Ми-2.

Почему он стал военным летчиком? Потому что это настоящая мужская профессия – Родину защищать. О том, что выбрал именно ее, Алексей Алексеевич никогда не пожалел.

Дети спрашивали, сколько нужно учиться на военного летчика, как стать командиром воинской части и легко ли совмещать полеты и руководящую работу. Полеты для него - это отдушина. Когда он садится в самолет, отдыхает от множества хозяйственных и организационных вопросов.

Школьников интересовало, чем занимается командир части. Направлений деятельности у командира много, но особо он выделил совершенствование летной подготовки, выполнение полетов в разных условиях: в горной местности, в сложных метеоусловиях и т.д.

- Вы прыгали с парашютом? Было страшно? – спросил один мальчуган.

На счету полковника Ларина 78 прыжков с парашютом. Он не скрывает, что было страшно во время второго прыжка. Когда прыгаешь первый раз, не осознаешь, что с тобой происходит, а вот второй прыжок становится серьезным испытанием, потому что уже имеешь представление о том, что тебя ждет.

- Бывает страшно всем. Если кто-то говорит, что ему не было страшно – не верьте. Но это нормально, это разумный страх. Со временем он проходит, а у парашютистов, которые выполнили тысячи и даже десятки тысяч прыжков, грань страха стирается, для них это обычное дело, - сказал командир.

Алексей Ларин рассказал ребятам о том, на каких самолетах летал и летает сейчас. Штурмовики Су-25, которые стоят на вооружении в базе "Кант", выполняют задачи на переднем крае, оказывая огневую поддержку сухопутным подразделениям. Он поделился со школьниками впечатлениями от самых современных военных самолетов, которые ему довелось видеть.

Говорил полковник Ларин также об особенностях службы за границей. Здесь командир части должен быть, помимо всего прочего, военным дипломатом. Ведь он встречается с руководителями местных властных структур и решает различные вопросы, связанные с пребыванием здесь объединенной российской военной базы. А еще, в том числе в связи с этим, ему надо хорошо знать историю.

Речь шла о планах на будущее. Как отметил командир, самое главное – подготовить прибывших в часть молодых летчиков до уровня первого класса.

Ребят интересовало, какое у полковника Ларина хобби. Его главное увлечение – книги, предпочтение он отдает фантастике.

В людях командир базы больше всего ценит открытость и прямолинейность.

- У вас все получится, главное – никогда не сдавайтесь, надо верить и стремиться к лучшему, - посоветовал ребятам командир авиабазы, летчик первого класса полковник Алексей Ларин.