Коллег из Кыргызстана ждут на Всемирном форуме учителей истории в Москве

Первый Всемирный конгресс школьных учителей истории пройдет в текущем году в Москве. Распоряжение об оркомитете этого форума подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается, сопредседателями назначены министр просвещения России Сергей Кравцов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. В оргкомитет также вошли заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, директора Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин, Института российской истории РАН Юрий Петров, Института археологии РАН Николай Макаров, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Провести конгресса, который инициирован Российским историческим обществом и Российской ассоциацией учителей истории, планируется 4-7 октября. Предполагается, что он соберет около 700 учителей из стран СНГ, государств Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Отмечается, что к участию в конгрессе также будет привлечен ряд международных организаций, включая ассоциации учителей истории и научные центры.

"История играет важнейшую роль в формировании национальной идентичности, молодое поколение должно знать и понимать исторические процессы. Преподавание истории в школе – один из основных инструментов воспитания гражданственности и патриотизма. У нас есть единое понимание курса отечественной истории, и Россия – одна из немногих стран, где отечественная и мировая история преподаются качественно и полно", – говорит глава Минпроса РФ Сергей Кравцов.

Сопредседатель оргкомитета Александр Чубарьян отмечает, что идея проведения конгресса появилась в прошлом году в связи с активными дискуссиями о качестве и формах преподавания истории как в нашей стране, так и за рубежом. По его словам, вызывает тревогу тот факт, что подрастающее поколение плохо знает как национальную, так и мировую историю.

На недавно состоявшемся в Минпросе РФ первом заседании оргкомитета было принято решение создать из числа его участников рабочую группу, которая на постоянной основе будет заниматься подготовкой конгресса. Следующее заседание оргкомитета назначено на апрель.