Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского "разведчика" RC-135 над Тихим океаном.

"После разворота иностранного военного самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.

Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

Источник: РИА новости