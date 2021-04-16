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Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

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Российский МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского "разведчика" RC-135 над Тихим океаном.

"После разворота иностранного военного самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено.

Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/399732
Теги:
Россия, США, самолеты
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