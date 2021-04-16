В КР стартовали кыргызско-индийские учения сил специального назначения

Сегодня в Бишкеке в бригаде спецназа Национальной гвардии Кыргызской Республики открылись 8-е совместные индийско-кыргызские учения сил специального назначения "Канжар". Об этом сообщает пресс-служба посольства Индии в КР.

Впервые инициированные в 2011 году двухнедельные учения посвящены высокогорью, горам и борьбе с экстремизмом.

Командующий Национальной гвардией КР, полковник Эргешов Талантбек в своем вступительном слове высоко оценил стойкость военнослужащих обеих стран к высокогорью, их дух товарищества и оперативную совместимость.

Напоминая о цивилизационных связях между Индией и Кыргызстаном, посол Индии в КР г-н Алок А. Димри приветствовал индийский контингент, участвующий в учениях, и отметил их роль в качестве моста в продвижении общего горного и кочевого наследия двух народов.

По случаю торжества был проведен торжественный парад вместе с демонстрацией оборудования и оружия, а также посещением тренировочной площадки и казарм.